Comunali 2021, Pastorino (Linea Condivisa): “Confronto e condivisione per costruire il futuro della regione””

Savona. “I prossimi anni determineranno il futuro della nostra regione che, da tempo, registra ampi consensi verso lo schieramento di centrodestra. Dal 2021 al 2023 andranno al voto tra i più popolosi e strategici comuni della Liguria, tra cui Savona. No ad alchimie politiche, il futuro della nostra regione passa dal confronto e dalla condivisione”. Ad affermarlo è il consigliere regionale e capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino in vista delle elezioni amministrative della primavera 2021.

“Molti di questi comuni sono sicuramente contendibili al centrodestra, a patto che siano chiari i nostri programmi, le strategie e la corretta costruzione della coalizione”

“Dobbiamo continuare la strada intrapresa con le regionali 2020, tenendo insieme quel campo di forze di cui Linea Condivisa è parte integrante, che vide insieme a noi PD, Movimento 5 Stelle e la lista che ha appoggiato il candidato Presidente della regione, Europa Verde e Demos come modello di riferimento quello condiviso e sinergico di opposizione che queste liste stanno facendo in regione. Da questo insieme di forze è necessaria una analisi delle comunità locali, la capacità di individuare donne e uomini come candidati senza perdere ulteriormente tempo per riuscire a dispiegare completamente le potenzialità che pure hanno”.

“È per questo che siamo al lavoro come Linea Condivisa, da Savona a Sarzana per cercare di costruire radicamenti territoriali, per porre soluzioni innovative sul territorio, determinare in maniera condivisa le nostre rappresentanze territoriali, che siano in grado di individuare ed intercettare i bisogni della popolazione”, conclude il consigliere.