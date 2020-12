“Colori, sapori, mestieri, saperi”: il libro della Pro Loco che racconta Cairo Medievale

Cairo Montenotte. Un anno da definire, con un eufemismo, “particolare” ha bisogno di un progetto speciale come quanto è stato realizzato dalla Pro Loco di Cairo Montenotte che, a partire dal 1991, collabora con l’amministrazione comunale per realizzare Cairo Medievale che, edizione dopo edizione, si è confermata come un momento irrinunciabile nell’estate valbormidese.

L’associazione cairese, infatti, ha realizzato con il sostegno della Filippa srl e la collaborazione del giornalista Massimiliano Lussana “Colori, sapori, mestieri, saperi”: un libro che, accompagnato da spettacolari fotografie racconta le ultime edizioni della festa dal 2015 al 2019.

Ogni edizione ha raccontato una storia realizzata con molta ricerca, con attenzione e con il coinvolgimento dei cairesi accompagnata da una interessante offerta gastronomica e da spettacoli pronti a lasciare senza parole ed è quanto si evince sfogliando queste pagine.

“L’edizione del 2020 è stata, ovviamente, annullata – spiegano dalla Pro Loco – ma la motivazione e la voglia di fare non si sono spente, tale pausa forzata non ha indotto al sonno della mente, alla passività di idee, anzi, mille nuove fantasie hanno animato l’ immaginario dei volontari cairesi per creare qualcosa di diverso che potesse permettere di vivere la magia di Cairo Medievale, proprio come quell’atmosfera che si percepisce durante le sere della festa”.

“Sfogliando queste pagine – proseguono – il pubblico affezionato potrà rivivere i ricordi dei momenti trascorsi durante le sempre tanto attese serate d’agosto che culminano con la magica notte di San Lorenzo e il suo spettacolo pirotecnico e verrà raccontata – attraverso immagini di impatto e una storia coinvolgente – un appuntamento che racconta la storia di Cairo Montenotte in attesa dell’edizione del 2021 che sarà assolutamente indimenticabile”.

“In ultimo, e non per importanza certo, un pensiero per tutte le Associazioni cairesi, alle quali è dedicato questo volume e a cui verranno devoluti gli introiti ricavati dalla vendita, in segno di gratitudine e riconoscenza per l’enorme lavoro svolto, declinato in accoglienza e intrattenimento durante ogni edizione di Cairo Medievale – concludono dalla Pro Loco -. Poche pagine, molte immagini, scatti suggestivi. Questo libro possa rappresentare un piccolo ristoro per tutti coloro che, da volontari, con entusiasmo e motivazione profonda, hanno dato vita ad un grande sogno”.

Gli interessati potranno acquistare una copia del libro nei punti vendita che si sono resi disponibili: la Tabaccheria Baroso di Traversa Giorgia in Via Roma 76; Zunino Hi-Fi in Corso Martiri della Libertà, 45; Tabaccheria Francesca Negro, Corso Dante 10; Casa del Libro Cairo, Piazza della Vittoria.

Per informazioni è possibile scrivere alla Pro Loco di Cairo Montenotte all’indirizzo info@prolococairo.it e visitare il sito cairomedievale.com.