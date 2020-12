Colletta alimentare confermata, ma quest’anno si farà con la card

Liguria. “‘Da una crisi non si esce uguali a prima. Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori’. Prendendo la forza dalle parole di Papa Francesco, anche quest’anno e nonostante la pandemia, la Giornata nazionale della Colletta alimentare, si sta comunque svolgendo pur con modalità diverse”. Lo comunicano, in una nota, dalla Diocesi savonese.

“Abbiamo assistito in questi mesi al manifestarsi di tanta generosità: tutto ciò va alimentato ed educato, per questo non rinunciamo a svolgere la tradizionale Colletta alimentare – spiegano a ‘Il Letimbro’ i responsabili provinciali della Fondazione Banco alimentare – in una situazione straordinaria come l’attuale crediamo che si debba agire in modo altrettanto straordinario, costretti dalle circostanze a salvaguardare l’essenziale”.

Quindi la modalità di quest’anno è molto diversa. Le persone sono invitate ad acquistare delle card (da 2, 5 e 10 euro) disponibili fino all’8 dicembre alle casse di supermercati e ipermercati, invece che acquistare e donare i soliti generi alimentari. Successivamente il valore di queste carte d’acquisto verrà trasformato in cibo e consegnato alle sedi di tutti i Banchi.

Quindi non ci sarà passaggio di mano in mano di confezioni di cibo, né distribuzione di volantini o sacchetti per la raccolta e inoltre punti vendita coperti dall’iniziativa saranno ridotti rispetto agli usuali. Ulteriori informazioni sul sito www.collettaalimentare.it.