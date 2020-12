Finale Ligure. Sono uscite anche quest’anno le classifiche stilate dalla Federazione Italiana Tennis relative ai risultati di tutti circoli italiani.

La provincia di Savona è presente nelle prime posizioni della classifica con il Tennis Club Finale, grande sorpresa a livello italiano, che si piazza al secondo posto assoluto nella classifica riservata ai risultati dei settori giovanili (dietro soltanto allo Sporting Eur Roma e davanti al TC Genova), grazie ai piazzamenti ottenuti dalla formazione Under 12 femminile e dalla formazione Under 12 maschile, entrambe classificatesi al secondo posto ai campionati italiani di categoria, e grazie agli ottimi piazzamenti a livello nazionale della squadra Under 14 femminile, dei ragazzi dell’Under 14 maschile e delle Under 16 femminili.

Inoltre, i risultati dei ragazzi finalesi, uniti a quelli della formazione maschile in Serie B, capace di raggiungere la salvezza ed a quelli della squadra femminile, promossa proprio quest’anno dalla Serie C alla B, pongono il circolo del presidente Gramaticopolo, all’undicesimo posto nazionale della classifica assoluta, risultato incredibile per un piccolo circolo come quello finalese.

A questi risultati va poi aggiunto il grande attestato ricevuto dall’Istituto di formazione della Fit, che ha inserito il Tennis Club Finale fra le migliori quindici scuole tennis italiane, certificando così un lavoro di altissima qualità che ormai va avanti da anni.

Il maestro Dionisio Poggi commenta: “È stata una stagione molto particolare a causa dell’emergenza Covid, ma l’attività tennistica in Italia, anche per le caratteristiche intrinseche del nostro sport, che permettono di praticarlo rispettando il distanziamento sociale, è proseguita tutto sommato abbastanza regolare. I ragazzi ci hanno regalato una stagione incredibile e le classifiche della Federazione ci riempiono d’orgoglio e ci sproneranno a fare sempre meglio. Proprio in questi giorni tra l’altro sono iniziati al circolo, grazie al Comune di Finale, importanti lavori di ristrutturazione che fra qualche mese ci consegneranno una struttura più nuova e funzionale, che meglio saprà soddisfare le esigenze dei tanti ragazzi di livello che frequentano ogni giorno la nostra scuola tennis“.