Clamorosa gaffe di Toti in tv: Albissola Marina diventa “Inferiore”

Albissola Marina diventa “Inferiore”, almeno per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Una clamorosa gaffe del governatore ligure in diretta tv, intervenuto ieri sera a Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro su Rete 4.

Ma non solo: l’errore si è ripetuto poche ore prima ad un’altra trasmissione televisiva “Un Giorno da pecora”, su Rai Radio Uno condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Toti parlava delle misure del governo in vista del Natale e degli spostamenti tra comuni, riferendosi proprio alle due Albissole, una citata correttamente, Albisola Superiore, l’altra invece no, facendo forse irritare la comunità dell’altra sponda del Sansobbia.

Certamente la geografia ligure non è la materia preferita del presidente Toti, non nuovo a scivoloni nelle citazioni delle località della Liguria: tutti ricordano, infatti, l’errore del 2015 durante l’annuncio della sua candidatura alle regionali, quando attribuì alla Liguria la località di Novi Ligure, che è invece in provincia di Alessandria.