Circolo Nautico Andora in lutto, è morto Pierangelo Morelli

Andora. Lutto nel mondo della vela: è morto Pierangelo Morelli, imprenditore agricolo nel campo della floricoltura, storico e ineguagliabile presidente del Circolo Nautico Andora.

“Cari amici, con immenso dolore vi comunichiamo che il nostro presidente Pierangelo ha concluso la sua ultima bolina“. Così, questa mattina, la società sportiva andorese ha annunciato la triste notizia.

“Un uomo che ha dato tutto se stesso per la vela e per il suo circolo. Un grande vuoto, difficile da colmare” è il ricordo dell’Associazione Italia Classi Laser.

Luisa Franza, presidente della I Zona Fiv, lo ricorda così: “Pierangelo se n’è andato, in una sera che dovrebbe essere di gioia per l’attesa del Natale. Ma il dolore non segue il calendario, ci colpisce e basta. Se chiudo gli occhi, lo vedo forte e sorridente sul molo che mi dice: ‘Luisa metti a bordo i panini che devo fare un salto a casa a caricare delle piante’. Quante regate, quante Mistral Cup, quante Laser Cup e tu eri l’unico Presidente che pensavi anche a noi istruttori, quante giacche ho con il logo del tuo Circolo! E quante trasferte abbiamo fatto guidando un po’ per uno, e quante ore in gommone a condividere l’emozione della regata. Ecco scrivendo queste righe, le lacrime le ho sentite meno amare e ho sorriso perché voglio ricordarti così e so che tutti noi ti ricorderemo così forte e sorridente sul molo“.