Savona. Se la sono vista davvero brutta i due agenti della polizia locale di Savona la cui vettura questa mattina, sulla Sp29 del Cadibona, è stata colpita in pieno da un albero.

La pattuglia era intervenuta per via della caduta di un altro albero sulla provinciale, a causa del gelicidio. Mentre gli agenti erano sul posto per il sopralluogo, però, un altro albero si è abbattuto in pieno sulla vettura sfondando il parabrezza. A bordo del veicolo l’ispettore capo Luciano Angeleri e un collega che, fortunatamente, non sono rimasti feriti.

Visto il rischio, la provinciale è stata momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici della Provincia e i volontari della Protezione Civile per mettere in sicurezza l’area.

Al momento possono transitare lungo la strada solamente i mezzi di soccorso impegnati a risolvere la criticità.

Aggiornamenti in corso.