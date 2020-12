Cengio, dall’amministrazione comunale un panettone e uno spumante ai 184 residenti over 85

Cengio. Anche per queste festività natalizie, rinnovando l’impegno già assunto lo scorso anno, l’amministrazione comunale di Cengio ha voluto dedicare un pensiero ai concittadini più anziani, omaggiando tutti gli ultra-ottantacinquenni residenti di un panettone ed una bottiglia di spumante.

“Ancor più in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo – – si legge in un post su Facebook -, ogni membro del gruppo consigliare di maggioranza ha voluto portare personalmente un po’ di calore nelle case di ognuno di loro (quest’anno ben 184!), a nome di tutta la cittadinanza, nel pieno rispetto delle vigenti norme di distanziamento sociale e prevenzione contro il coronavirus”.

“Quello di quest’anno sarà un Natale decisamente diverso dai precedenti, per molti privato degli affetti più cari. È con questo semplice gesto, dunque, che vorremmo cercare di dare loro un po’ di sollievo dimostrando la nostra vicinanza” concludono dall’amministrazione comunale di Cengio.