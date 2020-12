Celle Ligure. Profonda ferita al cuore della tradizione: il luminoso presepe dei Ferrari di Celle Ligure è stato oggetto di un raid vandalico.

Nella notte sono state danneggiate alcune installazioni nella zona della pista di pattinaggio a due passi dalla parrocchia di San Michele dove prende forma la Betlemme fatta di luci e personaggi della cultura contadina fino a culminare in cima alla frazione dei Ferrari con una spettacolare Natività.

Il Presepe di Celle ha una lunga tradizione ed è realizzato grazie al lavoro di volontari che da anni impiegano il loro tempo nella creazione di figure attraverso tubi luminosi che accompagnano il visitatore in un’ affascinante viaggio che inizia quando calano le prime ombre della sera.

Amara sorpresa questa mattina quando si è scoperto l’atto vandalico avvenuto nottetempo: “Sono amareggiata e arrabbiata – queste le parole di disappunto dell’assessore al Turismo Stefania Sebberu – è stata fatta un’offesa alla collettività ma soprattutto al tempo che i volontari impiegano nella realizzazione di questo presepe. Da anni queste persone spendono le loro giornate per la comunità. Non c’è educazione, non c’è rispetto”.

Nel frattempo i volontari si sono messi subito all’opera per ripristinare le installazioni che questa mattina hanno trovato divelte. Da questa sera il presepe luminoso dei Ferrari dovrebbe tornare a brillare.