Celle Ligure. Lavori di ripristino della segnaletica stradale in centro. Da questa mattina operai al lavoro in via Colla e nei tratti di strada vicini alla fabbrica Olmo, interessati dai lavori per l’ampliamento del sottostante rio Santa Brigida.

Dopo La rimozione del semaforo di via Colla e il ripristino a senso unico in entrata verso la parte a monte del paese, il tratto è stato prima asfaltato, perché sottoposto al traffico eccezionale degli scorsi mesi, ed oggi perfezionato con la segnaletica orizzontale: sono “ricomparse” le strisce vicino al sottopassaggio.

Stesso discorso per via Santa Brigida dove il transito è tornato al percorso originario. Lavori in corso sul manto stradale anche verso la chiesa di San Michele, nella zona delle Poste. Paola Gavarone