Celle Ligure. Manca un solo giorno e le vie del centro storico risplenderanno con l’accensione delle luminarie natalizie.

Ma a brillare non saranno solo le centrali via Aicardi, via Consolazione, via Boagno e via Colla: con le prime ombre della sera, una luminosa Betlemme, si snoderà lungo la strada che, in salita, conduce alla caratteristica frazione dei Ferrari.

Questo è il Presepe che, da anni ormai, risplende in ogni notte delle feste di Natale con le sue figure che accompagnano il visitatore in una suggestiva passeggiata a partire dalla Parrocchia di San Michele e fino a giungere in cima ai Ferrari dove è allestita la Natività.

Tradizione nella tradizione, accanto ai Re Magi e alle tipiche figure del Presepe, anche i simboli antichi di questa terra tra olivi e mare: i personaggi rappresentati non solo sono un simbolo dell’arte contadina che da queste parti è ancora viva ma, tra questi, si possono riconoscere persone che tuttora operano in zona: chi raccoglie olive, chi alleva animali.

Un misto tra simbologia, ricordo, tecnica e fantasia per un totale di 150 e più figure.

Da domani e fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 17 a mezzanotte, la via che collega la Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo alla Cappella di San Lorenzo e Sant’Antonio Abate, in località Ferrari, partendo da via Colla, s’illuminerà per tutti coloro che vorranno visitare questo spettacolo.

In ogni angolo della strada, fino all’Epifania, si scorgeranno figure costruite da luci, canne di bambù e fascette, ognuna con una storia diversa.