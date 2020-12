Celle Ligure. Il centro storico diventa un presepe e Gesù bambino nasce in via agli Archi.

Una Nativitá che arriva dalla lontana Milano ispirata dai “carruggi”e dalla parte storica del paese.

Una struttura in legno ricoperta da gesso, ricostruisce in maniera impeccabile gli angoli più tradizionali di Celle: il Convento , il “Carruggio“ di via Aicardi , un fazzoletto di spiaggia. Questo è l’originale frutto di un attaccamento speciale al paese, nato dalle mani di Gianfranco Bresich, insegnante milanese innamorato della località dove, da trent’anni, trascorre periodi di vacanza.

“Celle è il posto del mio cuore: la mia casa nel centro storico, le persone che, da sempre, mi accolgono con affetto. È per questo che mi è venuta l’idea di creare un presepe che avesse come scenario Celle”.

Gianfranco Bresich si dedica alla creazione di presepi per passione; ne ha creato uno ambientato a Stresa, uno sui navigli di Milano e ora ci presenta quello dedicato a Celle. Tutti i dettagli di questa insolita Natività sono fatti a mano con estrema precisione.

La passione per il borgo è tradotta nella bellezza di questa piccola Celle di gesso e colori acrilici

“Questo luogo mi dà serenità e pace” conclude Bresich mentre, con grande orgoglio, ci mostra la sua Betlemme a due passi dal mare e ci dice che sarà un dono per suo figlio.