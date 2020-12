Celle Ligure. Questa mattina, a Celle, un grosso ramo di pino è stato abbattuto – probabilmente dal vento di questa notte – nei giardini della scuola elementare “A. Baodo “.

In seguito all’episodio fortunatamente non si è registrata alcuna conseguenza per le persone.

L’area è stata comunque transennata a scopo precauzionale: al momento, infatti, è impossibile entrarvi.