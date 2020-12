Celle Ligure. Caduta di calcinacci sul marciapiede dal cornicione di un palazzo della centralissima via Poggi.

Pezzi di cemento si sono staccati dal tetto e sono caduti sul marciapiede che porta alla vicina fermata dell’autobus.

Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno e non ci sono stati feriti.

Al momento la zona è transennata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con l’ausilio di un autoscala, e la polizia municipale.