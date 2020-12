Cattivo Natale

Babbo Natale? A mezzanotte lui in giro e noi in coprifuoco. Ma la multa la fanno solo a noi poveretti..

(Anna Molinari 54 anni sarta )

Questo Babbo Natale è solo un modo per distrarci da cosa infileranno nei vaccini. Che si vaccini prima lui.

(Sergio Parodi 28 anni artigiano)

Nessuno gli ha voluto dare una capanna?? Non glielo ha ordinato il medico di mettersi in viaggio nel deserto su un asino e incinta .

(Maria Calandri 67 anni panettiera )

Io pago le tasse ma davanti a casa mia non l’hanno messa la stella cometa. Chi diavolo è sto Bambin Gesù? Il figlio di qualche politico sicuramente.

(Roberto Giacobetti 35 anni negoziante)

Il Bambino è morto di freddo? Il bue è mio. Decido io a chi prestarlo. Se ne stavano a casa loro. Una bocca in meno .

(Carmelo Assandri pastore)

Comunque non trovo giusto abbiano sospeso il mercato per la morte di Gesù Bambino. C’è chi ci lavora.

Lunedì sapete se lo fanno? Mi serve la sugna.

(Mario Rossi 75 anni pensionato)

Che poi vorrei capire quanto dichiara sto Babbo Natale, che ha tutte le fabbriche nei paradisi fiscali e usa manodopera straniera. E io pago!!!

(Giovanna Carloni infermiera)

Tre uomini sono andati a trovarla. Tre. Non uno. E le hanno portato dei doni. Non dico niente ma a me piace la famiglia tradizionale.

(Antonio Caputo 45 anni muratore)

Babbo Natale ha preso il covid? Lo metteranno nelle statistiche delle morti CON o PER?

( Anna Gargiulo 32 anni ristoratrice)

E’ morto Gesù Bambino? pazienza Io devo andare a Messa. Almeno a Natale. Non potete rubarci il Natale. Già a noi partite iva avete tolto tutto. Basta non farli arrivare questi poveri immigrati, che poi il Governo li sfrutta e noi ci dobbiamo sentire in colpa perché non ci dispiace che muoiono.

(Maria Napoli 54 anni pensionata)

