Carcare, l’assessore Bertone dona i Gentilini agli sposi: “Sosteniamo l’economia locale”

Carcare. Il biscotto della gentilezza come buon augurio di matrimonio. Questa l’iniziativa dell’assessore Enrica Bertone che, al termine della cerimonia da lei celebrata, ha regalato alla coppia di sposi una confezione del cosiddetto “Gentilino”.

Carcare, uno dei soli 80 Comuni in Italia ad avere un assessore alla Gentilezza, proprio Enrica Bertone, ha ideato il biscotto lo scorso anno grazie alla ricetta dello chef Sandro Usai. E’ stato realizzato dagli allievi di Valbormida Formazione utilizzando prodotti tipici a km 0 come la farina di castagna.

Il successo del “Gentilino”, diventato prodotto identificativo della comunità locale carcarese, è stato possibile grazie alla collaborazione tra più realtà locali, inclusa la Pro Loco. “Dalla scorsa estate è possibile trovare il Gentilino in tutte le pasticcerie e panetterie di Carcare e sembra che i cittadini ne vadano ghiotti. E’ possibile degustarlo fresco tutti i giorni nelle rivendite locali. Un buon modo, in questo periodo difficile, per sostenere l’economia locale”. commenta Bertone.

Grazie alla Rete Nazionale Assessori alla Gentilezza (coordinata dall’Associazione Cor et amor), gli assessori possono condividere le iniziative che hanno messo in pratica per accrescere il benessere della propria comunità e replicarle nel proprio territori. Così è successo anche con il “Gentilino”, ideato a Carcare come buona pratica di gentilezza, e imitato anche in altri due Comuni in Italia: a Roccafranca nel bresciano, l’assessore alla Gentilezza Santa Floridia ha presentato il biscotto “L’Amabile” e recentemente l’assessore alla Gentilezza Erina Patti di Quincinetto (Torino) ha inaugurato il biscotto (chiamato in dialetto piemontese) “Grasius.”