Carcare. È confermato per domenica 20 dicembre, a Carcare, il “Mercato dei produttori locali”, che si svolgerà in piazza Caravadossi dalle 8 alle 13.

L’ultima edizione del 2020, a causa del maltempo, era stata annullata, pertanto l’amministrazione comunale, in collaborazione con Cia e Coldiretti, ha deciso di programmare la nuova data. Eccezionalmente si terrà di domenica, mentre da gennaio tornerà come di consueto ogni primo sabato del mese.

Una decisione, questa, per garantire ai numerosi affezionati clienti la possibilità di acquistare, in vista delle imminenti festività, prodotti di qualità e a km 0, nonché per sostenere le aziende agroalimentari del territorio, anch’esse duramente colpite dalla pandemia.