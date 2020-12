Laigueglia. Ieri, giovedì 3 dicembre, era la giornata dedicata alle persone con disabilità, istituita nel 1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, per promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza su questo tema, sostenere la piena inclusione in ogni ambito della vita e allontanare ogni forma di discriminazione e violenza.

Il plesso scolastico di Laigueglia, in ogni ordine e grado, ieri mattina ha voluto dimostrare il proprio sostegno e la propria disponibilità a celebrare questa giornata, partecipando all’iniziativa proposta dalle maestre, che prevedeva di indossare dei calzini spaiati per ricordare la bellezza della diversità.

“Se insegniamo ai bambini ad apprezzare la diversità come un valore aggiunto non sarà più necessario parlare d’inclusione, ma di convivenza – spiegano le insegnanti -. L’educazione inclusiva cerca l’equità e l’eccellenza per tutti gli alunni. Riconosce il diritto a condividere un ambiente educativo comune nel quale ogni persona viene presa in considerazione, tenendo conto in modo positivo delle diversità di tutti coloro che compongono la comunità educativa; fatto che contribuisce ad arricchire tutto il gruppo e favorire l’interdipendenza e la coesione sociale. I piccoli gesti hanno sempre un grande valore”.