Vado. Luca Tarabotto, figlio del presidente Franco Tarabotto, era l’allenatore del club rossoblù dal maggio 2016.

Il tecnico vadese fa un passo indietro, avendo presentato le dimissioni al termine della gara odierna, persa in casa contro la Folgore Caratese (0-1).

Per Tarabotto in rossoblù con la prima squadra tre stagioni in Eccellenza, la prima conclusa al secondo posto, dietro all’Albissola (poi eliminato ai play-off dal Pavia).

Un sesto posto e quindi la vittoria del campionato 2018/2019, col ritorno in Serie D del Vado, a distanza di quattro stagioni.

L’anno passato, da neo promosso, una squadra sempre abile a proporsi nel gioco. Meno nel raccogliere i risultati.

Ultimo posto (seppur bugiardo) nel girone di andata; quartultimo prima dell’interruzione dei campionati a causa della pandemia.

Sarebbe stata retrocessione, ma la federazione in estate ha accolto la richiesta di ripescaggio.

Il Vado occupa attualmente la quartultima posizione della classifica, come sette mesi fa. Dopo un avvio discreto, osservando l’andamento degli ultimi due mesi – sportivamente parlando – si è andata a dilineare una situazione piuttosto preoccupante.

Nelle ultime otto partite infatti, sono sopraggiunte ben sei sconfitte. Quattro consecutive e tre di fila fra le mura amiche.

A raccogliere le redini del gruppo sarà l’allenatore in seconda Cristiano Francomacaro.