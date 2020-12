Vado Ligure. I provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate nell’ultima settimana sono costati la squalifica a quattro calciatori del girone A di Serie D.

Fabrizio Carboni (Gozzano) è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Mattia Nanni Monticone (Folgore Caratese), Daniele Rocco (Caronnese) e Nicola Cintoi (Casale) sono stati fermati per un turno.

La classifica marcatori del girone A dopo 9 giornate:

6 reti: Allegretti (Gozzano)

5 reti: Corno (Caronnese), Buso (Sestri Levante), Cocuzza (Legnano), Sylla (Gozzano), Chessa (Castellanzese)

4 reti: Buongiorno (Lavagnese), Romano (Sanremese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

3 reti: Donaggio (Imperia), Scaringella (Caronnese), Merkaj (Bra), Valenti (Vado), Carli (Saluzzo), D’Orsi (Lavagnese), Gasparri (Legnano), Spoto (Derthona), Lauria, Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pastore, Pavesi (Arconatese), Colombo (Castellanzese)

2 reti: Di Salvatore (Fossano), Lo Bosco (Sanremese), Macrì (Folgore Caratese), Poesio (Casale), Croci (Sestri Levante), Daqoune, Campagna, Cardore, Gaeta (Bra), Capra (Imperia), Bigotto (Castellanzese), Matera, Bramante (Borgosesia), Calì (Caronnese), Boiga, R. D’Antoni (Vado), Spera, Bianco, Pedrabissi (Chieri), Otelè (Città di Varese), Concas (Derthona)

1 rete: Bianchi (Sestri Levante), Travaglini, Santonocito, Banfi, Vernocchi, Putzolu (Caronnese), Bonaccorsi, Aiola (Borgosesia), Ngom, Bartulovic, Valagussa, A. D’Antoni, Kouda (Folgore Caratese), Albani, Chiappino, Galvagno (Fossano), Gnecchi, Giglio, Sancinito, Malltezi, De Bode (Imperia), Bongiovanni, Tuzza (Bra), Di Lernia, Radaelli (Legnano), Albini, Ientile, Gomis, Gobbi (Arconatese), Gerbino, Ferrandino, Benedetto, Conrotto, Della Valle, Rossi, Ravasi (Chieri), Sterrantino, Filip (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi (Vado), Mecca, Corti (Castellanzese), Gagliardi, Demontis, Diallo, Mikhailovsky, Pellicanò (Sanremese), Manasiev, Draghetti, Gualtieri, Gueye, Varela (Derthona), Caldarola, Sardo, Carrer, Tosi, Serino (Saluzzo), Rampin, Kayode, Vono, Cella (Gozzano), Tripoli, Cantatore, L. Oneto, Alluci, G. Basso (Lavagnese), M’Hamsi, Coccolo (Casale), Balla, Fall, Lillo (Città di Varese)

Autoreti: 1 Cintoi (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale)