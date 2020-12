Calcio, due nuovi arrivi al Savona: Giovanni Monaco e Luca Scala

Savona. L’Asd Savona Calcio, nonostante la pausa forzata per l’emergenza sanitaria, continua a lavorare nell’ottica del miglioramento della qualità della sua rosa per il raggiungimento dell’obiettivo tecnico del campionato, cioè il passaggio alla categoria superiore.

In questo contesto, grazie al proficuo lavoro del responsabile dell’area tecnica Arcuri e con la collaborazione del nuovo team manager Calistri, la società savonese si è assicurata le prestazioni per la stagione in corso di Giovanni Monaco (nella foto), centrocampista di qualità con trascorsi in società importanti quali Arenzano, Bragno e Campese, e di Luca Scala, estremo difensore proveniente dal San Quirico Burlando.

I due nuovi arrivati sono a già a disposizione di mister Cattardico al fine di preparare il loro inserimento in rosa in previsione della ripresa dei campionati attualmente prevista dopo le festività.

“Pur in considerazione che quest’anno il consueto mercato invernale sarà più lungo (si chiuderà il 26 febbraio 2021, ndr) – afferma il team manager Marino Calistri – la società continua a lavorare su alcuni fronti per assicurare eventualmente ancora un paio di elementi al mister in modo che possa lavorare al meglio e con tranquillità”.

“Eravamo consapevoli che a causa della nostra partenza in ritardo – dichiara il vicepresidente Simone Marinelli – avremmo dovuto fare degli inserimenti in corsa, nonostante l’ottimo lavoro fatto da Pietro Arcuri nel periodo di inizio stagione. Per questo ora stiamo lavorando in una direzione che era già stata ampiamente prevista, nonostante le aumentate difficoltà derivanti dalla situazione generale. Avevamo promesso ai tifosi il massimo impegno possibile per fare una squadra all’altezza del nome Savona e su questa linea con coerenza ci stiamo muovendo”.

La squadra biancoblù, nel rispetto delle regole dettate dalla Federazione, sta già lavorando sul campo e lo farà per tutto il periodo che l’avvicinerà alla ripresa dei campionati, cercando di recuperare anche dal punto di vista atletico e di amalgama del gruppo quel ritardo accumulato ad inizio stagione.