Calcio: Alessandro Busti e Stefano D’Agostino approdano al Vado

Vado Ligure. Il Vado FC 1913 comunica di aver definito i tesseramenti dei calciatori Alessandro Busti e Stefano D’Agostino.

Busti, portiere, classe 2000, ex giovanili della Juventus, ha militato nella Juventus U23 in Serie C e nel Belluno in Serie D.

D’Agostino, attaccante/trequartista, classe 1992, cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, in Lega Pro ha vestito le maglie di Triestina, Catanzaro, Pontedera e Poggibonsi rispettivamente in Prima Divisione e Seconda Divisione. Dopo una breve esperienza al Terracina, la sua consacrazione come giocatore importante è avvenuta al Fondi, in Serie D, dove ha segnato a ripetizione: ventidue gol in ventuno partite.

Nel dicembre del 2017 è approdato al Taranto dove è diventato simbolo, giocatore determinante e addirittura capitano nei tre anni in Serie D. L’anno scorso a gennaio è passato al Floriana in Serie A maltese dove ha vinto il campionato e si è qualificato per i preliminari di Champions League. Ha iniziato la stagione in corso col Ligorna.