Cairo si “accende” per il Natale: il nuovo albero riceve l’ok dai social, ma non manca l’ironia

Cairo Montenotte. Nuovo albero di Natale per il Comune di Cairo Montenotte. Dopo la tanto criticata struttura di acciaio di 15 metri posizionata nell’anfiteatro di Palazzo di Città e il successivo utilizzo di un abete presente in piazza della Vittoria illuminato a festa, la città ha un nuovo albero di natale “artificiale”.

Ieri sera l’accensione nella piazza principale di Cairo Montenotte (attualmente per metà occupata dai lavori di restyling), ma senza alcuna cerimonia “per evitare di creare assembramenti”, spiega il sindaco Lambertini. Sui social grande l’apprezzamento da parte dei cittadini, ma non manca l’ironia. Tra i commenti c’è chi scrive: “A 19 giorni dal lancio: anche la Valbormida andrà sulla luna” per sottolineare come l’albero assomigli ad un razzo oppure chi fa riferimento alla saga de “Il Signore degli Anelli” e all’occhio di Mordor.

Ma non solo piazza della Vittoria, le tradizionali luminarie natalizie, pagate dal Comune, Pro Loco e associazione “Il Campanile”, illuminano anche altre parti della città: centro storico, corso Martiri della Libertà e corso Dante.