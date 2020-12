Cairo, la richiesta della minoranza: “Nessuna sanzione per chi paga l’Imu in ritardo”

Cairo Montenotte. Non applicare le sanzioni per il tardivo pagamento dell’Imu, se questo avverrà entro cinque giorni dalla data di scadenza. E’ questa la richiesta contenuta nella mozione che i consiglieri di Cairo Democratica Giorgia Ferrari, Matteo Pennino, Alberto Poggio, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi hanno presentato alla maggioranza del sindaco Paolo Lambertini.

“Il 16 dicembre 2020 scade, per la generalità dei contribuenti, il termine per versare il saldo IMU del 2020 – ricordano i consiglieri – Il modello di pagamento F24, oltre alla presentazione telematica, può essere presentato de visu agli sportelli bancari”.

“Molti istituti di credito, a causa dell’emergenza Covid, hanno fortemente ridotto gli orari di apertura al pubblico e in alcuni casi l’accesso è consentito solo previo appuntamento telefonico. Per questo motivo, soprattutto per le persone più anziane è molto più difficoltoso rispettare la scadenza richiamata nelle premesse”.

Da qui la richiesta di concedere una “dilazione” e di concedere altri cinque giorni di tempo per il saldo di quanto dovuto.