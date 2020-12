Cairo, inviata interrogazione al sindaco per aumentare servizi postali: “Comune si attivi”

Cairo Montenotte. E’ stata depositata un’interrogazione al sindaco da parte dei consiglieri comunali di Cairo Civica e Democratica: Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio, Alberto Poggio, Silvano Nervi e Matteo Pennino.

L’azione è stata mossa dal “sapere quali iniziative abbia intrapreso il sindaco per ottenere la riapertura sei giorni su sette dello sportello postale di Rocchetta di Cairo e sull’installazione di un Postamat, come chiesto già a settembre dai cittadini tramite una raccolta di 192 firme e dai sottoscritti consiglieri comunali tramite una mozione in consiglio comunale”.

“Abbiamo contattato gli uffici di Poste e risulta che non abbiano ricevuto alcuna richiesta del sindaco per ottenere questo servizio – sottolineano dalla minoranza – Sollecitiamo, quindi, il Comune ad attivarsi”.