Cairo Montenotte. La curiosità è sempre stata il tuo tratto distintivo, ti piace la matematica, ti piace osservare il mondo che ti circonda e porti tante domande ma a volte non trovi le risposte: Come fa la benzina a muovere un motore? In che modo il frigorifero raffredda gli alimenti? Ma la cover del mio cellulare come è stata costruita? Come trovare le risposte? Per prima cosa non tradire mai la tua voglia di conoscere e poi scegliere un percorso di studi che soddisfi la tua innata curiosità e le tue attitudini. Il corso ITT è l’ideale per chi abbia interessi legati al sapere scientifico e tecnologico, per chi abbia buone attitudini logiche e matematiche.

L’obiettivo del corso è quello di fornire una preparazione specifica nei seguenti settori: meccanico – meccatronico, tecnologico, impiantistico, produttivo. Il diplomato ITT MEC sarà una figura professionale flessibile e caratterizzata da una buona competenza nell’uso delle nuove tecnologie – software dedicati, controllori programmabili, strumenti di simulazione e calcolo, requisito imprescindibile per affrontare le sfide che un mercato del lavoro liquido e in continua mutazione pone ai lavoratori del settore.

Le discipline che caratterizzano il corso sono: chimica, fisica, biologia, diritto ed economia, disegno tecnico, scienze e tecnologie applicate, tecnologie informatiche. Svolte nel biennio permettono di acquisire le competenze tecnologiche di base necessarie alla continuazione del percorso scolastico specifico. Tecnologia meccanica, sistemi ed automazione, disegno e progettazione, meccanica e macchine a fluido. Svolte nel triennio, forniscono le competenze specifiche e settoriali sia per l’inserimento nel mondo del lavoro che per il proseguo degli studi – corsi post diploma, corsi di specializzazione, corsi universitari.

I principali sbocchi lavorativi all’interno di realtà aziendali sono: responsabile tecnico, disegnatore CAD, collaudatore impiantistico, responsabile qualità aziendale. In alternativa il diplomato ITT MEC può svolgere la libera professione ed ovviamente, accedere a tutti i concorsi pubblici o privati.

Per maggiori informazioni su questo indirizzo o sull’istituto Patetta consultare il sito web dell’istituto.