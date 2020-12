Cairo, il 24 e 31 dicembre il mercato settimanale traslocherà in piazzale Garino

Cairo Montenotte. Un altro spostamento per il mercato settimanale di Cairo Montenotte che nelle giornate “rosse” di giovedì 24 e 31 dicembre si svolgerà nelle aree di piazzale Garino (di fronte al cimitero).

Una decisione “al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento nel rispetto delle prescrizioni governative per il contenimento dell’infezione da Covid-19” si legge nell’ordinanza del sindaco.

Esclusivamente la vigilia di Natale e di Capodanno, dunque, il mercato non animerà corso Mazzini, piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, ma si trasferirà sul lungo Bormida, dove – come previsto dall’ultimo decreto – potranno svolgere la loro attività solo i banchi di alimentari, biancheria, articoli per bambini, piante e beni per l’igiene personale e della casa.