Buoni spesa, bandi per affitti e utenze e interventi su casa di riposo e asilo: l’impegno dei servizi sociali di Pietra durante la pandemia

Pietra Ligure. Ammontano complessivamente a 135 mila euro i fondi investiti dal Comune di Pietra Ligure nelle varie iniziative ed attività messe in atto da aprile ad oggi per dare sostegno alla comunità cittadina, messa a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19. I numerosi progetti realizzati fino ad oggi sono stati oggetto di un incontro con i media tenutosi questa mattina nella sala consiliare del municipio pietrese, alla presenza del sindaco Luigi De Vincenzi e dell’assessore ai servizi sociali Marisa Pastorino. Conteggiando anche i contributi giunti da Regione e governo, in totale sono stati messi in campo interventi per 315 mila euro.

Il sindaco De Vincenzi e l’assessore Pastorino hanno voluto incontrare i media ed esporre le numerose attività messe in atto dall’amministrazione “per dare alla comunità un segnale di presenza, sia del Comune che degli uffici. In questi mesi abbiamo lavorato e cercare di sostenere quei cittadini e quelle attività commerciali che sono stati messi in difficoltà dalla pandemia. Questa attività si è aggiunta alla normale attività messa in atto dai servizi sociali, che hanno continuato a dare assistenza alle fasce più deboli della popolazione. Un doveroso grazie, dunque, va rivolto agli uffici: senza di loro non saremmo mai riusciti a dare le giuste risposte ai bisogni dei cittadini e restare al passo con l’evolversi della situazione”.

Il Comune di Pietra Ligure, come detto, ha investito complessivamente 135 mila euro: “Si è trattato di un sacrificio importante, ma che dovevamo fare per dare le necessarie risposte a quelle fasce della nostra comunità maggiormente penalizzate dalla epidemia”, ha concluso Pastorino.

Il sindaco De Vincenzi ha voluto ringraziare “l’assessore e tutti gli uffici per il grande lavoro svolto. La nostra amministrazione ha cercato di non lasciare indietro nessuno, di essere attenta ai problemi dei cittadini e a capire le difficoltà che sta vivendo la popolazione in questo momento critico. Tutto non si può fare, ma abbiamo cercato di fare quanto necessario per aiutare chi ha bisogno e si è trovato in difficoltà. Il resto è secondario”.

Qui tutte le iniziative messe in campo nell’ultimo anno.