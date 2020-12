Borghetto Santo Spirito. “Il 2020 è stato un anno particolare e difficile per molti aspetti, che ha chiamato ciascuno di noi ad assumere comportamenti responsabili e solidali”.

È con questo spirito che in occasione delle prossime festività natalizie, la sezione “Borghetto S.S./Val Varatella” della Lega Salvini Premier con la partecipazione dei propri amministratori territoriali (Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, Denise Aicardi, assessore del Comune di Toirano e Fabrizio Dani, consigliere del Comune di Ceriale), degli iscritti e dei simpatizzanti ha organizzato una colletta alimentare a favore delle tante persone in difficoltà.

Nell’occasione, sono stati raccolti generi a lunga scadenza come pasta, legumi e conserve, ma anche alimenti per l’infanzia e la terza età come latte, omogeneizzati, succhi di frutta, verdure liofilizzate, che prossimamente saranno distribuiti anche avvalendosi dei servizi sociali comunali di pertinenza.

“L’augurio che come sezione di Borghetto Santo Spirito e Val Varatella della Lega Salvini Premier vogliamo fare col nostro piccolo gesto, è quindi un augurio davvero speciale che, mai come quest’anno, giunga carico di speranza per un futuro migliore” affermano dal gruppo.