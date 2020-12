Boom di presenze nel savonese: Noli +79%, Pietra Ligure +39%

Provincia. Secondo quanto riportato da Enel nella provincia di Savona, nella giornata di domenica 13 dicembre, si è registrato un +33% nella variazione dei movimenti e un + 53% di chilometri percorsi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente.

I comuni in cui i cittadini si sono spostati maggiormente Noli (+79%), Vado Ligure (+32%), Pietra Ligure (+39%), Finale Ligure (+33%).

I dati sugli spostamenti dei cittadini sul territorio nel weekend appena trascorso sono elaborati da Enel X, ricavati dalla consultazione di City Analytics – Mappa di mobilità, realizzata da Enel X e Here Technologies per supportare pubbliche amministrazioni e protezione civile nell’emergenza Covid-19.

Il notevole incremento potrebbe essere riconducibile all’apertura delle regioni confinanti con la Liguria, Piemonte e Lombardia, che da arancioni sono state promosse a gialle, proprio a partire dalla mezzanotte del 12 dicembre. Ma non è possibile escludere che anche i liguri abbiano colto l’occasione di spostarsi in riviera per godersi la prima giornata di sole dopo tanti week end di pioggia.