Bollettino online: comodo e sicuro

Nel nostro Paese il bollettino postale è uno strumento di pagamento ancora molto utilizzato. Si tratta di uno strumento semplice da utilizzare, che permette a un ente o a un’azienda di richiedere un pagamento a un proprio cliente o contribuente, inviando gli estremi per il pagamento attraverso un singolo documento, saldabile presso gli uffici postali. Negli ultimi anni sempre più persone preferiscono approfittare dei servizi di pagamento online, in quanto più pratici e comunque sicuri e molto rapidi.

Come si paga un bollettino online

Per quanto riguarda il pagamento di un bollettino presso un ufficio postale direi che non ci sono dubbi sul funzionamento: ci si reca allo sportello, si consegna il bollettino e si salda quanto richiesto all’impiegato. Per il pagamento di un bollettino online le cose non vanno poi tanto diversamente, se non per una precisa differenza: non serve uscire di casa, è infatti sufficiente avere a disposizione una connessione a internet e un qualsiasi metodo di pagamento elettronico. Oltre al classico servizio offerto dalle banche, tramite l’home banking del conto corrente, sono infatti disponibili siti che permettono di effettuare il pagamento di qualsiasi tipologia di bollettino online, senza uscire di casa e senza dover fare code negli uffici postali. Per utilizzare questo tipo di servizio serve un qualsiasi metodo di pagamento elettronico, che può essere una carta di credito, ma anche una prepagata. Anche chi non possiede un conto corrente può sfruttare questi siti, senza doversi munire quindi dell’home banking.

La comodità di internet

La rete oggi ci permette di risolvere rapidamente molte problematiche che un tempo ci preoccupavano. La questione del pagamento dei bollettini online è una novità, ma in linea generale oggi moltissimi italiani usano internet per fare la spesa, per comunicare con i parenti lontani, per prenotare le vacanze o anche per scegliere un regalo da inviare a una persona casa. Si tratta di un’opportunità imperdibile, visto che è possibile svolgere numerosi compiti nel momento in cui si ha del tempo libero, anche di domenica o nelle ore serali. In quanto gli uffici postali sono aperti solo in precise ore del giorno e chi lavora o è impossibilitato a uscire, può trovarsi impossibilitato a recarsi presso la struttura durante le ore di apertura. Gli uffici postali consentono anche il pagamento in contanti, tuttavia bisogna essere a conoscenza del fatto che per alcune spese è necessario procedere con metodi elettronici, in modo da poterle poi detrarre dalle tasse, giusto per fare un esempio.

Quali bollettini si pagano online

Nei fatti tutti i bollettini possono essere pagati online, da quelli che servono a sottoscrivere l’abbonamento a una rivista fino a quelli che garantiscono la possibilità di frequentare un preciso corso di studi. Possiamo pagare online le bollette delle utenze, i bollettini MAV e RAV, quelli che si ricevono a causa di multe o per pagare tasse e tributi. I siti che permettono di pagare online i bollettini consentono questo tipo di servizio anche con i bollettini in bianco.