“Benvenuti a Savona”, su Youtube il brano dance sulla rivalità con i “foresti”

Savona. Rivalità tra liguri e “foresti”, ironia sull’accoglienza riservata ai turisti, ma anche elogio alle bellezze architettoniche, naturali e culinarie di Savona e della nostra regione. Tutto questo è “Benvenuti a Savona (Benvenuti in Liguria)”, la canzone electro dance del rapper-dj-producer savonese Andrea Vita, in arte Andy Life.

Tra una passeggiata sotto la Torretta e il Priamar, due dei luoghi più iconici della città, degustando i tipici panini con le fette (di panissa fritta) o la farinata bianca, il brano porta i savonesi (e non) in un viaggio tra passato e presente del capoluogo attraverso tradizioni, monumenti storici, ma anche spiagge, lidi e cibo. Ovviamente ampiamente condito di umorismo e sarcasmo.

“Attenzione nemico in vista, il suo nome è turista […] Alzeremo un muro alto come una diga”, canta Andy Life nella sua canzone ironizzando su quell’abitudine ligure e “soprattutto savonese (la più tosta)” – commenta lo stesso rapper – di associare il turismo ai disagi sulle autostrade e alla viabilità: “È ormai una moda venir qui e far la coda su strade, parcheggi al mare e per dormire e viaggiare”. Un’accoglienza, quella ligure, da sempre oggetto delle battute di comici e in particolare di Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Fabrizio Casolino, celebre lo sketch della “torta di riso finita”, riferimento che ovviamente non può mancare anche nella canzone.

Ma non solo Savona, nel brano il deejay parla anche della Liguria che tra spiagge e carruggi, pesto e focaccia “potrebbe vivere solo di turismo”. Il finale, infatti, vuole far riflettere gli ascoltatori su quanto il turismo sia prezioso per la regione dal punto di vista economico e quanto “la (nostra) mentalità non ci aiuterà”. “Solo un consiglio, non una lezione o demagogismo” canta sulle note di “Benvenuti a Savona (Benvenuti in Liguria)” Andrea Vita.

Una canzone, dunque, da ballare, ascoltare con un sorriso, in cui riconoscersi e, forse, anche su cui riflettere.