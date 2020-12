Questa mattina al Santuario di Savona, dopo la funzione religiosa, il Rettore della Basilica don Giovanni Laiolo ha benedetto il presepe realizzato dall’artista Imelda Bassanello: statue stilizzate ad altezza uomo presenti su tutta la strada che porta al Santuario. È stata benedetta una immagine stilizzata della Madonna per invocare la protezione per tutti i savonesi dell’epidemia. Il Comune ha provveduto agli addobbi floreali sul ponte della ex locanda.

