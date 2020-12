Bellezza e meraviglia: un anno di interviste per Stile Savonese

Mi ricordo ancora quando il Covid-19 non esisteva. Ad esempio lo scorso anno, quando di questi tempi avevamo tutt’altri pensieri e, pur essendoci preoccupazioni di vita, di lavoro, da mamma o da papà, guardavamo avanti e, malgrado tutto, la vista era limpida e potevamo fare progetti.

Poi è arrivato il Covid-19 e ha portato il piombo nelle nostre vite, il lutto nei nostri cuori, la nebbia nel nostro futuro. Di mese in mese, di settimana in settimana le prospettive si sono accorciate e quel tempo sospeso che poteva rappresentare un’occasione unica per rendere il mondo un posto migliore, talvolta è stata sprecata. Ma c’è chi non si arrende e crede nella bellezza profonda, quella senza eccessi, distante dall’ostentazione dell’inutile.

La bellezza raffinata che nutre gli occhi e il cuore, che eleva l’anima, che ha un immenso valore capace realmente di arricchirci. La filosofia della bellezza è una rara forma di libertà: è qui che troviamo la forza di affrontare momenti duri e complicati come quello che stiamo vivendo a livello globale. In questo anno che purtroppo non ha risparmiato niente a nessuno, io ho avuto comunque la fortuna di conoscere la bellezza in tante forme, attraverso Persone speciali che si adoperano per crearla e diffonderla.

Nel corso del 2020 ho potuto chiacchierare Persone magnifiche e ognuna di queste mi ha lasciato qualcosa. Qualcuno, mi ha donato molto più di qualcosa: l’amicizia, la stima. Tesori di inestimabile valore, che il tempo potrà solo ulteriormente impreziosire.

Su Stile Savonese ho parlato di Alessandra Munerol, attrice e poetessa di Loano, e del suo magnifico progetto Metamorfosi, che ha avuto un’eco e un successo incredibile, con sviluppi rilevanti che, Covid-19 permettendo, avremo modo di vedere prossimamente.

Lo scrittore albenganese Adam Rossi ci ha parlato del suo noir “Quello su cui contare”, uscito quando il Covid-19 ci ha costretto a chiuderci in casa. Con Adam Rossi avremmo dovuto presentare il libro con un evento in una location molto suggestiva, in combo con la mostra della fotografa Chiara Bosisio.

L’evento è solo rimandato e non vediamo l’ora di poter annunciare la nuova data. L’effervescente Francesca Bogliolo, curatore e critico d’arte di Albenga, arteterapista, rappresentante della Delegazione FAI Albenga-Alassio, con la sua infinita grazia ci ha presentato lo splendido progetto, diventato un successo, “Un quadro di TE”, ideato e gestito con Matteo Scavetta, Roberta Bani e Alice Salvatico.

Monica Porro, grafica e pittrice di Dego, con delicatezza e grande generosità ci ha parlato del suo progetto social, attuato dalla lontana Fase 1 dell’emergenza sanitaria, attraverso il quale, con video tutorial di pittura, regala bei momenti di svago e formazione. Natalia Saurin, artista e fotografa di adozione finalese, ci ha raccontato il suo lavoro sul tema dell’amore stereotipato, perfetto, basato sull’autocontrollo, sulla sopportazione e sulla difficoltà di comunicazione nella relazione amorosa e ha coinvolto molte donne, me compresa, nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #NONSTOZITTA, in collaborazione con lo Zonta Club Finale Ligure.

Binny Dobelli, pittrice di adozione alassina che dipinge poesia, mi ha incantata con la sua raffinatezza, prendendomi per mano e mostrandomi l’infinita Bellezza della natura rappresentata nelle sue opere con immensa maestria, capace di cogliere il dettaglio e fermare l’istante, prima che il tempo scivoli via, portando con sé gradazioni che non torneranno più. Maurizio Zanardi, storico artigiano tappezziere in stoffa di Alassio, ci ha mostrato come l’artigianalità di questa professione non possa essere sostituita da nessuna macchina, perché ogni lavorazione è eseguita a mano e per questo ogni suo progetto di arredamento è unico, fatto su misura, di una bellezza straordinaria.

Amo l’artigianato e Maurizio me l’ha fatto apprezzare ancora di più. Sandra Chace mi ha contagiato con il suo essere così entusiasta. Artista newyorkese di adozione alassina, ha ideato e creato il Muretto dei Cani di Alassio, un’opera bellissima e straordinaria, con un obbiettivo alto: valorizzare il rapporto tra il cane e la persona, come omaggio a chi ama profondamente i propri amici a quattro zampe.

Con queste persone si è creato un legame speciale e io vorrei ringraziarle qui per tutta la bellezza che mi hanno donato e continuano a donarmi con il loro essere. Voglio ringraziare anche tutte le altre meravigliose Persone di cui ho parlato in questa rubrica, perché con le loro esperienze e i momenti che mi hanno dedicato, mi hanno dato l’opportunità di entrare in mondi che diversamente non avrei conosciuto, facendomene apprezzare la profonda bellezza.

Le cito tutte, sperando di non dimenticare nessuno: Cristina Rava, scrittrice di Cisano sul Neva, Italia Furlan, artista e artigiana in Finalborgo, Paolo Petrillo, Dj di Cairo Montenotte, Ludovica Basso aka Clorophilla, artista di Finale Ligure, Melissa Briozzo, soprano lirico di Loano, Davide Ravera, personal trainer di Cisano sul Neva, Nicoletta Deva Tortone, artista, fotografa e performer di Albenga, Roberto Odella, consulente di immagine di Millesimo, Davide Aicardi, autore dei brani dei Messer Davil, nonché sceneggiatore cinematografico, di fumetti e cartoni animati e chitarrista di Loano, Stefania Fatta, stilista, sarta, artista e insegnante di storia della moda e del costume di Albissola Marina, Roberta Monterosso, cantautrice di Albenga, Beatrice Minuto, artigiana ceramista di Celle Ligure, Silvia Celeste Calcagno, artista di adozione albissolese, Daniela Tessore, soprano di Cairo Montenotte. Grazie di cuore anche a Marco Zanardi, fotografo di Alassio, amico e artefice di molti incontri, e grazie anche a voi che mi leggete e mi cercate.

Buon Natale. Che sia veramente sereno e leggero.

