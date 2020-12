Bandi Covid-19, Rossetti (Pd): “Poca trasparenza”. L’assessore Ferro: “Tutto alla luce del sole”

Liguria. Il consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha rilevato la necessità di conoscere nel dettaglio lo stato di attuazione delle misure assunte sui bandi Covid-19, considerando che secondo i dati ANAC le stazioni appaltanti della Liguria, a fronte di 332,97 milioni di euro messi a bando per l’emergenza Covid-19 hanno comunicato importi aggiudicati per 39,56 milioni, collocando la Liguria all’ultimo posto per trasparenza nell’esito dei bandi.

Rossetti ha sottolineato che A.Li.Sa. risulta stazione appaltante per 296,83 milioni dei 332,97 totali e che è necessaria trasparenza nella comunicazione e nell’informazione.

L’assessore alla Tutela dei consumatori Simona Ferro ha risposto: “Tutte le procedure di acquisto della Centrale regionale sono sempre state pubblicate sul sito dell’Ente. E’ quindi del tutto infondata l’affermazione per cui non ci sarebbe traccia della maggior parte degli acquisti fatti in Liguria: basta guardare il sito istituzionale della Centrale per trovare le prove di tutti gli acquisti effettuati per fronteggiare l’emergenza Covid”.

L’assessore ha, quindi, illustrato nel dettaglio le richieste di offerta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione: “Tutti gli affidamenti in somma urgenza, oltre che comunicati ad Anac per il parere di congruità, – ha aggiunto – sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente”.