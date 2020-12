Atleta dell’Anno, i Veterani dello Sport savonesi premiano Gaia Tedeschi

Savona. È Gaia Tedeschi, campionessa di pattinaggio corsa, tesserata il Gruppo Pattinatori Savonesi, l’Atleta dell’Anno 2019. La nomination è arrivata della sezione Rinaldo Roggero di Savona dei Veterani dello Sport che da 54 anni assegna questo importante riconoscimento.

Tedeschi, classe 2003, campionessa italiana su pista indoor nella staffetta all’americana (insieme a Corsini e Lampitelli), ha conquistato anche un argento nei cinquemila metri a punti su pista, mentre ai tricolori su strada ha portato a casa un bronzo nei diecimila metri ad eliminazione. Convocata per la prima volta in Nazionale, ha partecipato agli Europei di Pamplona, in Spagna, dove ha sfiorato il podio nei cinquemila metri a punti su strada.

Assegnati anche altri premi dalla sezione presieduta da Roberto Pizzorno, fra questi il “Lelio Speranza”, in memoria dell’ex presidente del Coni. Il riconoscimento andrà all’ex olimpionico Michele Maffei.

Questi gli altri riconoscimenti: Premio Domenico Bazzano (Sara Meloni, marcia), Premio Carlo Pizzorno (Giorgio Caviglia, tecnico e preparatore atletico), Premio Eliseo Colla (Giancarlo Bossolino, allenatore calcio), Premio Valentino Persenda (Corrado Orcino, ex allenatore Savona, Cairese), Premio Giancarlo Gaminara (Luca Poggio, presidente Coordinamento Sci Valbormida), Premio Enrico Dondi (Fabrizio Conti, tecnico Hockey Liguria), Premio Ermes Madini (Vilma Calvini, dirigente Polisportiva Quiliano), Fischietto d’oro Premio Salvatore Sisca (Matteo Manni, assistente Can D), Premio Petitti (Roberto Ferrero, dirigente Priamar), Una Famiglia per lo Sport (fratelli Vaglini), Premio Salvatore Papa (Pino Raiola, presidente regionale Fgi Liguria), Premio Umberto Delbono (Dario Ermellino), Premio Carlo Zanelli (Francesco Landucci, presidente onorario Polisportiva Quiliano alla memoria), Giornalista dell’Anno, Premio Nanni De Marco e Ivo Pastorino (Raffaele Di Noia).

Gaia Tedeschi

Sara Meloni