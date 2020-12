Assembramenti a Savona, due sanzioni e Daspo della municipale

Savona. Proseguono i controlli della polizia municipale di Savona sul rispetto delle misure anti-Covid, con particolare attenzione ai luoghi pubblici e ad alcune zone considerate critiche.

Oggi pomeriggio intervento di una pattuglia in piazza Maestri dell’Artigianato (zona via Servettaz), in quanto sono state segnalate persone in stato di assembramento.

Ma non solo: il gruppetto sorpreso dagli agenti stava tranquillamente bivaccando nell’area pubblica, creando allarme sociale. Da qui le segnalazioni che hanno portato al controllo.

Nell’ambito dell’azione svolta dai vigili urbani due marocchini, di 35 e 45 anni, sono stati sorpresi in condizioni di ubriachezza molesta e per questo sono stati sanzionati e nei loro confronti è stato emesso il Daspo urbano.