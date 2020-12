Asl2, eletto il nuovo consiglio direttivo dell’ordine delle professioni infermieristiche

Savona. Martedì 29 dicembre si è svolta la prima riunione degli infermieri eletti a rappresentare gli operatori sanitari della provincia di Savona secondo la nuova normativa.

L’articolazione dell’ente pubblico regolatore della professione è composta da tre organismi. Il principale è il Consiglio direttivo, alla cui presidenza è stata scelta la dott.ssa Roberta Rapetti. vice-presidente Davide Sciolti, Tesoriere Clara Cora e Segretaria Francesca Garofano.

Il secondo organismo, introdotto dalla recente normativa, è la commissione di albo; la presidente è la dott.ssa Monica Bianco. vice-presidente Antony Adassery, segretario Matteo Isoleri.

L’organismo di controllo, denominato revisori dei conti, è composto da tre membri eletti, di cui uno supplente, e da un presidente esterno, scelto tra esperti appositamente designati.

“Quale primo impegno ufficiale le cariche istituzionali del consiglio direttivo hanno accettato volentieri l’invito ricevuto dall’ASL2 Savonese di partecipare all’avvio della campagna vaccinale per la nostra provincia, lanciando un importante messaggio: ‘vaccinarsi è un diritto ma anche una responsabilità per l’operatore della salute e la cittadinanza tutta’” si legge in una nota.