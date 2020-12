AsinOlla, torna il Winter Camp per bambini e ragazzi

Il parco natura di Pietra Ligure “AsinOlla” presenta anche quest’anno un servizio molto apprezzato da famiglie e genitori per le prossime vacanze di Natale: il “Winter Camp”, pronto ad ospitare i bambini e i ragazzi all’interno della struttura durante le lunghe festività natalizie.

Naturalmente, considerando le disposizioni anti-Covid e le misure necessarie per garantire la massima sicurezza sanitaria, i posti saranno ancora più limitati rispetto agli altri anni.

Il campo invernale sarà aperto a tutti e si terrà dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

“Il nostro staff è già al lavoro per organizzare il programma e la logistica corrispondente alle norme anti-contagio, sperando di ripetere il successo degli anni passati, all’insegna del divertimento, con giochi all’aria aperta o al chiuso, numerosi laboratori ludici e didattici, molte attività con i nostri amici animali e possibilità di fare i compiti delle vacanze. Inoltre, proprio in questo weekend, saranno allestiti gli spazi al coperto in caso di freddo e maltempo, sempre considerando le normative anti-contagio”.

Anche per questa nuova edizione del camp invernale AsinOlla proporrà a mamme e papà soluzioni flessibili e personalizzate, fermo restando le limitazioni di posti e spazi dovuti alla fase emergenziale: un solo giorno o l’intero periodo delle vacanze di Natale, così come un weekend o i giorni infrasettimanali. L’importante, per esigenze organizzative, è prenotare in tempo.

“Speriamo di poter ripetere la formula degli scorsi anni, molto apprezzata dai nostri ospiti e dai genitori, tuttavia saranno inevitabili aggiustamenti e modifiche per l’attuale emergenza sanitaria – afferma la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi -. Tuttavia saremo pronti ad offrire ancora una volta un servizio e una assistenza di massima qualità, a 360 gradi, nell’interesse dei bambini e ragazzi”.

“Quest’anno abbiamo inoltre maturato l’importante esperienza formativa e didattica del progetto pedagogico-educativo di scuola parentale, ‘Impariamo L’ABC’, quindi metteremo in campo iniziative ad hoc in tema outdoor, legate alla natura, agli animali e all’ambiente. Insomma, la scuola, l’apprendimento non si fermeranno…” conclude la presidente di AsinOlla.