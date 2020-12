Savona. Altri brillanti risultati per i tiratori della Arcieri granatiere: la compagnia di tiro con l’arco savonese ha conquistato infatti ulteriori brillanti prestazioni nel corso dello scorso weekend. Ben quattro le vittorie siglate dai suoi rappresentanti nel raduno interregionale di Genova, a Sant’Olcese, svoltosi il 13 dicembre.

Nelle gare individuali, categoria Ragazzi, vittoria per Beatrice Tarantini nella gara femminile di arco olimpico, per Mattia De Franco nella prova maschile e per Dea Dauti in quella femminile, con arco nudo; insieme alla Dauti, sono salite sul podio anche Giulia Zanardini e Matilde Ziglioli.

Vittoria Granatiere anche nella classifica a squadre di arco nudo, quindi, con il terzetto Dauti – Zanardini – Ziglioli che ha dominato la gara e superato ampiamente le altre compagini.