Approvato il bilancio di previsione regionale, FdI: “Bilancio serio, rigoroso e attento alle esigenze della Liguria”

Regione. All’antivigilia del Natale ed alla vigilia del Lockdown di Natale il consiglio regionale della Liguria ha approvato il bilancio di previsione per il 2021-2023.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha “approvato convintamente quelle che sono le intenzioni di governo della Regione”: “Ratifichiamo, in realtà, quanto approvato dai liguri a settembre – commenta il presidente della delegazione di FDI Stefano Balleari – che con il loro voto hanno dato mandato di continuità all’azione di governo iniziata 5 anni fa”.

Un voto compatto quello di FdI che oltre a Balleri ha visto il voto positivo di Veronica Russo e Sauro Manucci.

“Il bilancio di previsione – prosegue Balleari – è molto improntato sulle esigenze sociosanitarie ed economiche della Liguria cosa comprensibile data la pandemia dovuto al Covid 19, ma continua anche sulla strada intrapresa 5 anni fa di rilancio della nostra regione e che saprà, quindi, cogliere le opportunità di sviluppo che saranno presenti quando il vaccino inizierà a dare i suoi frutti. Un bilancio, come detto prima, che è di continuità e che saprà valorizzare il lavoro dei nostri assessori Berrino e Ferro che hanno compiti delicati di riprendere in mano settori come il trasporto ed il turismo che insieme allo sport ed alla nuova delega all’infanzia necessitano di molte attenzioni”.