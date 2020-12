Andora, il concerto di capodanno di Nando Rizzo live sul profilo Facebook del Comune

Andora. Concerto di capodanno di Nando Rizzo che in diretta dal profilo Facebook del Comune di Andora, dalle 20 del 31 dicembre, intratterrà il pubblico con la grande musica dei cantautori. Una serata, in cui non mancheranno dediche e richieste in diretta, che vuol realizzare un saluto corale al 2020 e una festa live che sia di buon auspicio per il 2021.

Nando Rizzo chitarra e voce, sarà accompagnato da tre musicisti, adeguatamente distanziati. Roberto Actis alla batteria con incursioni di Nico Terzi e Alberto Garassino al pianoforte.

“Un live che porta il concerto che avrei fatto a Tagliaferro nelle case degli andoresi e di quanti vorranno collegarsi per vivere insieme una serata di buona musica– spiega Nando Rizzo – Ringrazio l’amministrazione e l’assessore Maria Teresa Nasi per aver creduto nel progetto che vuol realizzare uno spettacolo corale in cui i musicisti dialogano con il pubblico ascoltano e rilanciano storie e dediche in diretta. Abbiamo fatto qualche prova di diretta per annunciare l’evento riscontrando un immediato grande interesse e commenti positivi. Connessione permettendo, suoneremo a oltranza”.

“Anche se i nostri palazzi sono chiusi ci è sembrato giusto realizzare on line almeno uno dei tradizionali concerti che si tenevano sotto l’albero durante le feste – spiega l’assessore Nasi – Abbiamo scelto la notte di capodanno, una notte particolare che tutti vivranno in casa. Basterà un telefonino per fare festa con noi. Ci faremo gli auguri in diretta: distanti, ma vicini attraverso la buona musica”.