Varazze. Dopo Loano, Alassio, Pietra Ligure e Cairo Montenotte, si faranno tamponi antigienici rapidi anche nel piazzale della Croce Rossa di Varazze, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15, previo appuntamento con il proprio medico di famiglia. Questa è l’iniziativa presentata questa mattina nella sede della Croce in via Maestri del lavoro.

Il risultato di una sinergia tra istituzioni, volontari, medici di famiglia e Rotary Club Varazze Riviera del Beigua che ha donato una ventina di saturimetri. “Un risultato molto importante – sottolinea il vicesindaco Luigi Pierfederici – L’amministrazione, attraverso la collaborazione con gli altri enti, si prodiga affinché questo progetto possa servire tutta la cittadinanza. Un senso di comunità, di umanità e di servizio. Saranno i medici di famiglia a stabilire chi avrà la precedenza nell’esecuzione dei tamponi e a indirizzare qui i pazienti. Una collaborazione indispensabile”.

Pierfederici fa anche un annuncio importante: “Il Comune, vista la situazione, parteciperà con risorse importanti per l’acquisto di una nuova ambulanza. Un segnale forte per superare questa emergenza e aiutare coloro che, come la Croce Rossa insieme alla Protezione Civile, sono sempre stati in prima linea. I fondi destinati a iniziative che non si possono attuare, ad esempio manifestazioni ed eventi sportivi, saranno utilizzati proprio per questa emergenza. Parteciperemo all’acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Rossa a dimostrazione che Varazze da sempre è presente quando si tratta di collaborare e unire le forze”.

Anche il Rotary Varazze Riviera del Beigua, attraverso il presidente Danilo Sicari, fa sentire il suo appoggio donando ai medici di famiglia oltre 20 saturimetri. La Croce Rossa mette a disposizione per i tamponi una tenda allestita per l’occasione nell’area antistante la propria sede. Oltre ai medici di famiglia sarà presente anche il suo personale con un’infermiera che coadiuverà le operazioni.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal neo consigliere regionale, ex sindaco della cittadina, Alessandro Bozzano che ha sottolineato come l’umanità, come l’unione tra le istituzioni e le associazioni sia la vera forza di coesione per fronteggiare insieme le emergenze.