Cairo Montenotte. L’Istituto Federico Patetta di Cairo Montenotte offre la possibilità di frequentare i percorsi Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) e i Sistemi Informativi Aziendali (SIA).

I due percorsi sono caratterizzati da un biennio comune con materie di base quali italiano, storia, matematica, scienze, informatica, economia aziendale e diverse altre. Chi sceglie tale percorso è uno studente interessato a unire sapere e saper fare, che ama essere imprenditore di se stesso e desidera usare le lingue straniere e il computer sfruttandone le grandi potenzialità come strumenti di comunicazione. Intende andare in laboratorio per osservare, sperimentare e imparare, è curioso verso ogni aspetto del lavoro ed è aperto a quanto avviene nel mondo esterno con particolare riferimento a tematiche giuridiche, economiche, ambientali, e sociali. Pensa di andare all’università oppure d’intraprendere una delle molteplici attività possibili nel mondo del lavoro. Al termine del secondo anno gli studenti sono chiamati a scegliere l’indirizzo specialistico al quale iscriversi.

Foto 3 di 3





Qual è lo studente che sceglie AFM? Chi sceglie AFM è uno studente interessato a unire sapere e saper fare, che ama essere imprenditore di se stesso e desidera usare le lingue straniere e il computer sfruttandone le grandi potenzialità come strumenti di comunicazione. Intende andare in laboratorio per osservare, sperimentare e imparare, è curioso verso ogni aspetto del lavoro ed è aperto a quanto avviene nel mondo esterno con particolare riferimento a tematiche giuridiche, economiche, ambientali, e sociali. Pensa di andare all’università oppure d’intraprendere una delle molteplici attività possibili nel mondo del lavoro.

Il corso AFM prevede la formazione di una figura esperta dotata di una consistente cultura generale e di una buona educazione all’imprenditorialità. Lo sviluppo di buone capacità linguistiche-logiche-interpretative rende il diplomato in grado di analizzare i rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera allo scopo di risolverne i problemi contabili, giuridici, fiscali e finanziari. La conoscenza approfondita delle lingue, potenziate attraverso la possibilità di soggiorni di studio in Paesi europei, rappresenta un peculiare biglietto da visita di un futuro professionista che si affaccia al mondo del lavoro. Al termine dei cinque anni si consegue un doppio diploma: quello di Istituto Tecnico settore economico nell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e il diploma Esabac Techno “Science et Technologies du Management et de la géstion”. Quest’ultima prova di esame, in ogni caso, non influenzerà in alcun modo la valutazione dell’esame di Stato. Il Doppio diploma ESABAC, inoltre, consente l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie italiane e francesi.

Chi sceglie il percorso SIA? Chi sceglie SIA è uno studente interessato a unire sapere e saper fare, che ama usare il computer, andare in laboratorio per osservare, sperimentare e imparare, è curioso verso ogni aspetto del lavoro ed è aperto a quanto avviene nel mondo esterno con particolare riferimento a tematiche giuridiche, economiche, ambientali, sociali, linguistiche e ai canali della comunicazione. Pensa di andare all’università oppure d’intraprendere una delle molteplici attività possibili nel mondo del lavoro.

Il corso SIA, invece, approfondisce la conoscenza delle procedure informatiche, della progettazione e dell’adattamento di software aziendali utilizzando i più diffusi linguaggi di programmazione (HTML, VISUAL BASIC). La lingua francese viene studiata solo fino al terzo anno per poi lasciare uno spazio maggiore alle materie caratterizzanti il corso. Le materie fondamentali – economia aziendale, diritto – rimarranno uguali al corso AFM. A partire dal terzo anno, per coloro che sceglieranno questo indirizzo, la scuola offre in comodato d’uso gratuito un pc a ciascun studente, che lo potrà utilizzare durante le lezioni.

Per maggiori informazioni consultare il sito web dell’istituto qui.