Amatori Nuoto Savona: grandi emozioni per gli Esordienti alla ripresa

Savona. A distanza di quasi un anno, le giovani promesse della società biancorossa sono tornate a riassaporare il gusto della competizione.

In un contesto ben differente da quello a cui erano abituati, nel pieno rispetto delle normative imposte dalla Federazione, domenica 13 dicembre, presso la piscina di Albenga, si sono ritrovati 127 atleti delle varie società del Ponente ligure, per aprire il sipario su di una stagione agonistica necessariamente rivisitata.

Grazie all’ottimo lavoro, non solo sul piano tecnico, dei due allenatori Diego Giacchino e Marco Gaggero, ma anche grazie ai sacrifici che la società di via Magliotto ha compiuto, dando la possibilità a tutti gli atleti agonisti di mantenere un trend di allenamento costante nell’era post-lockdown, i ragazzi amatorini hanno messo in mostra grandi prestazioni, che fanno ben sperare per la crescita agonistica futura.

In particolare, si evidenziano gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti dell’Amatori Nuoto Savona nelle varie distanze:

400 Stile Libero

Serafini Giuseppe 1° classificato (Es. A2)

Marocchi Davide 2° classificato (Es. A2)

Allegretti Matteo 3° classificato (Es.A2)

Cerruti Giorgia 3ª classificata (Es.A2)

Altieri Giorgia 1ª classificata (Es. A1)

Briano Ariel 2ª classificata (Es. A1)

100 Stile Libero

Uccelli Virginia 1ª classificata (Es. B2)

Avanzini Arianna 3ª classificata (Es. B2)

Di Donato Francesco 2° classificato (Es. B2)

100 Rana

Rinaldi Isabel 1ª classificata (Es. B2)

Uccelli Virginia 2ª classificata (Es. B2)

Di Donato Francesco 1° classificato (Es. B2)

Serafini Giuseppe 2° classificato (Es. A2)

Salvaterra Luca 3° classificato (Es. A2)

50 Dorso

Mascia Sveva 2ª classificata (B1)

Arecco Eldana 3ª classificata (B1)

Lemasson Nicolò 3° classificato (B1)

200 Dorso

Rapisarda Marica 3ª classificata (Es. A2)

Bruzzone Giulia 1ª classificata (Es. A1)

Pelle Giorgia 3ª classificata (Es. A1)

Marocchi Davide 2° classificato (Es. A2)

Bolla Edoardo 3ª classificata (Es. A2)

Ulivo Simone 1° classificato (Es. A1)

100 Farfalla

Cerruti Giorgia 3ª classificata (Es.A2)

Conte Angelica 3ª classificata (Es.A1)

Allegretti Matteo 1° classificato (Es.A2)

Salvaterra Luca 3° classificato (Es. A2)

Miglioramenti e positivi piazzamenti anche per Nani Ludovica, Scarcelli Elisa, Passarino Noemi, Ghiglino Matteo, Damele Luca, Schiappacasse Lidia, Marocchi Mattia, Gaudissard Gabriele, Forella Matteo, Abrate Emma, Gerosa Vittoria, Calligaris Agnese, Ottonello Sara, Arado Lorenzo, Lanza Irene e Gelati Giulia.

L’appuntamento è per domenica 24 gennaio per la seconda prova regionale.