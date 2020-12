Allerta neve nel savonese: gialla sulla costa, arancione all’interno a partire dalle prime ore del 2021

Liguria. Il primo dell’anno sarà quest’anno imbiancato. Come da previsioni dei giorni scorsi l’Arpal ha emesso un’allerta meteo per neve per la giornata di domani.

Secondo quanto previsto dall’avviso Arpal, a mezzanotte scatterà l’allerta gialla sui versanti padani di ponente, cioè Valle Stura e Orba, che diventerà arancione alle 12, mentre su Genova, Savona e Imperia partirà gialla dalle 6 di domani mattina, 1 gennaio 2021 per l’entroterra.

La scorsa notte, con il cielo sereno soprattutto sul centro-ponente, si sono registrate temperature record: Calizzano (SV) si è confermato il posto più freddo della regione con -11.3°C, seguito da Pratomollo (GE) con -9.1 e Ferrania (SV) -8.4. Ampiamente sotto zero Col di Nava (IM) con -7.8, Mallare (SV) con -7.5 e Poggio Fearza (IM) -7.0. Relativamente più caldo lo spezzino, con Cembrano a -2.0°C. Temperature basse anche nei capoluoghi di provincia: Genova Centro Funzionale 5.2, Savona Istituto Nautico 2.3, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 4.0, La Spezia 2.0.

Secondo le previsioni di Arpal, nelle prossime ore arriverà la perturbazione accompagnate da precipitazioni, che stanno già iniziando in maniera sporadica. Diventeranno lentamente più estese con il passare delle ore, e dalla notte avranno carattere anche di rovescio o temporale. Se non vi sono dubbi sulle nevicate nei settori padani, che saranno moderate, più delicata la previsione sul settore costiero centrale. Al momento la quota neve su B sembra assestarsi intorno ai 100 metri, ma data la natura delle precipitazioni non ci si attendono domani spiagge diffusamente imbiancate come lunedì scorso, quanto fiocchi in riva al mare in corrispondenza dei rovesci più intensi. La situazione del pomeriggio/sera verrà valutata nuovamente domani mattina, quando saranno disponibili le più recenti uscite modellistiche.