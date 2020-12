Allarme Coldiretti:”Zona rossa a Natale travolge 13 mila attività di ristorazione in Liguria”

Liguria. L’addio al solo pranzo di Natale fuori casa che colpisce quasi 5 milioni di italiani, è la punta dell’iceberg delle difficoltà provocate dalla chiusura forzata di bar, ristoranti e trattorie che, a livello nazionale, realizzano quasi 1/5 del fatturato durante le feste di fine anno. Anche le attività di ristorazione liguri, potranno contare solo sull’asporto e consegna a domicilio in queste giornate, con una drastica riduzione delle entrate e un conseguente effetto valanga sull’intera filiera agroalimentare locale per il mancato acquisto di alimenti e vino fuori casa.

E’ quanto stima la Coldiretti sugli effetti dell’entrata in vigore del decreto anti-Covid di Natale che preclude per le prossime festività la possibilità di andare a mangiare anche nei circa 13mila locali della ristorazione presenti in Liguria, tra bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi. L’impossibilità di mangiare fuori casa fa crollare drasticamente la spesa media degli italiani per i menu di Natale che si riduce del 31% e scende ad un valore di 82 euro per famiglia secondo l’indagine Coldiretti/Fondazione Divulga.

“Il 2020 – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – fa segnare la spesa più bassa per le tavole di Natale degli italiani da almeno un decennio. Gli unici a cercare di resistere sono i prodotti nazionali simbolo della tradizione, che contribuiscono a far aumentare soprattutto gli acquisti diretti dal contadino, in crescita del 26% nel 2020, acquisti trainati da una nuova sensibilità verso i cibi salutari e recupero di un contatto diretto con chi custodisce le eccellenze del territorio, ma anche dalla volontà di aiutare le imprese locali in questo difficile momento”.

“Il boom della spesa nei mercati contadini non compensa però le difficoltà causate dalla pandemia alle imprese agricole, a causa soprattutto del crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti e pizzerie, oltre che degli agriturismi: davanti a tale situazione, già dalla prima ondata di pandemia, molte aziende agricole e agriturismi si sono attrezzati per individuare nuove soluzioni e superare le difficoltà logistiche e organizzative dei canali consueti, sperimentando forme alternative come il take away e le consegne dei pasti a domicilio, in modo da non far mancare oltretutto la propria vicinanza alla cittadinanza. Ora più che mai è importante scegliere di rivolgersi, per i propri acquisti, direttamente alle imprese del territorio o ai mercati di Campagna Amica Liguria dove è sempre possibile trovare prodotti stagionali, a km zero e di qualità, supportando allo stesso tempo l’economia del territorio e l’occupazione” concludono.