Cairo Montenotte. Il corso Servizi per il Commercio utilizza una didattica innovativa che prevede lo svolgimento di lezioni prevalentemente laboratoriali durante le quali si realizza un equilibrio perfetto tra informazione e attività concrete volte all’acquisizione di un sapere fortemente ancorato al saper fare, formando in breve competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

La metodologia didattica si basa su un approccio che parte dall’osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le problematiche disciplinari in una prospettiva dinamica, che mira a fornire allo studente capacità operative dirette alla gestione, all’amministrazione aziendale nonché alla promozione delle vendite anche attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

Il corso prevede lo sviluppo di competenze specifiche in informatica e laboratorio, tecniche professionali dei servizi commerciali, diritto, economia, tecniche di comunicazione, francese e inglese. Alla fine del terzo anno gli studenti possono sostenere un esame di qualifica professione di operatore amministrativo – segretariale, un titolo riconosciuto su tutto il territorio nazionale.

Al termine del percorso di studi quinquennale è possibile trovare impiego presso soggetti privati o enti pubblici nel settore amministrativo, finanziario e dei servizi (banche, assicurazioni, studi professionali, agenzie turistiche), partecipare ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi a tutte le facoltà universitarie, alcune delle quali come economia, lingue, scienze politiche e giurisprudenza, si presentano come una sorta di proseguimento naturale vista l’affinità con le discipline studiate nella scuola superiore.

Per affrontare con successo questo percorso di studi è necessario avere senso pratico e buone capacità di ragionamento e di organizzazione. E’ opportuno, inoltre, essere portati per le materie scientifiche e per quelle linguistiche, essere propensi a collaborare coordinando il proprio lavoro con quello degli altri

Per maggiori informazioni su questo indirizzo o sull’istituto Patetta consultare il sito web dell’istituto.