Alla scoperta del corso di studi Esabac dell’istituto “Boselli-Alberti” di Savona

Savona. Nella sezione RIM, Relazioni Internazionali per il Marketing , l’Esabac è il suo percorso di eccellenza.

Infatti, l’Istituto Boselli Alberti, è stato capofila ad annoverare questo progetto prestigioso che consente il conferimento simultaneo del doppio diploma: italiano e francese.

E’ un percorso formativo integrato di lingua, cultura e comunicazione che prevede dal triennio lo studio Lingua francese, già appreso nel biennio, approfondendo tematiche relative alla letteratura, all’economia e alla cultura del paese d’oltralpe. Inoltre, lo studio della storia, viene veicolato in lingua francese.

La sezione RIM è un indirizzo a carattere decisamente linguistico perchè oltre alle materie giuridiche ed economiche e al francese , vengono studiate l’inglese e il tedesco. La conoscenza del tedesco inizia dal terzo anno, l’inglese è approfondito tanto da permettere, per chi lo desidera, il conseguimento della certificazione FIRST.

Al fine di approfondire la conoscenza delle lingue, in questo corso vengono effettuati scambi culturali in Francia, presso il Liceo de l’Edit di Roussillon, e in Germania a Monaco di Baviera.

Ulteriori informazioni sulla sezione RIM, Relazioni internazionali per il marketing , si possono consultare sul sito.