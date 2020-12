Albissola Marina, inaugurata la terza e nuova linea del servizio pedibus

Albissola Marina. Il Comune di Albissola Marina, in sinergia con la scuola primaria “A. Barile”, la polizia municipale, l’associazione Auser Insieme e grazie al supporto del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, ha inaugurato a partire da oggi, lunedì 14 dicembre, la terza e nuova linea del servizio pedibus.

L’importante iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto regionale pedibus per la promozione della mobilità sostenibile a cura del CEA Riviera del Beigua.

Il servizio, a carattere gratuito per le famiglie, dal 2013 permette a tanti bambini della scuola primaria di Albissola Marina di essere protagonisti di un importante progetto di cittadinanza attiva, con benefici non solo in campo educativo, ma anche legati alla salute, alla sostenibilità ambientale e all’autonomia. Inoltre in questo periodo di emergenza sanitaria, il pedibus, nel pieno rispetto della normativa, costituisce una valida alternativa per recarsi a scuola in sicurezza e all’aria aperta.

Si aggiunge così, alle due linee già attive Verde e Blu, la terza linea Viola con partenza da località Grana che porta a circa 26 bambini il numero totale di iscritti. L’attivazione è stata resa possibile anche da nuovi genitori che si sono resi disponibili a ricoprire il ruolo di volontari accompagnatori, fornendo un prezioso supporto all’associazione Auser Insieme, che da sempre collabora al servizio gestito dall’ufficio ambiente.

E’ possibile iscriversi al pedibus durante tutto l’anno scolastico.